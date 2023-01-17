В Гидрометцентре развеяли миф о сильных морозах на Крещение Вильфанд: за 22 года в Москве лишь трижды холодало до минус 15 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крещенские купания

За 22 последних года в Москве температура воздуха на Крещение опускалась ниже 15 градусов лишь три раза, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит РИА Новости, выше нуля в этот период температура поднималась четыре раза.

В диапазоне от 0 до минус 7 градусов [температура на Крещение] была семь раз, то есть в половине случаев была теплая погода. В диапазоне от минус 15 до минус 20 в нынешнем веке была всего два раза, а ниже 25 градусов только один раз — в 2006 году температура опускалась до минус 31 градуса, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в январе наблюдается самая холодная погода в году, но одновременно и самая большая межсуточная изменчивость температуры. Это связано с тем, что солнечная энергия не влияет на тепловой баланс и температура зависит только от атмосферной циркуляции.

Ранее Вильфанд сообщил, что морозов 19 января в Москве в этом году не ожидается. По его словам, оттепель в Москве прогнозируется с 15 января. Тогда сообщалось, что воздух будет прогреваться до плюс 1 градуса, а уже во вторник, 17 января, температура может подняться до плюс 5 градусов.