Вильфанд рассказал москвичам о погоде в новогоднюю ночь Вильфанд: мелкие дожди и порывы ветра ожидают москвичей в новогоднюю ночь

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В новогоднюю ночь и днем 1 января погода в Московском регионе будет носить «ноябрьский характер». Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха окажется на уровне 2–5 градусов тепла, будет идти мокрый снег с мелким дождем. Также ожидается усиление ветра до 15–17 метров в секунду.

Небольшие осадки в новогоднюю ночь в Москве будут преимущественно в виде мокрого снега и мороси, но днем вероятность дождя максимально велика, — предупредил синоптик.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха окажется на уровне от 0 до плюс 2 градусов в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла. Вильфанд отметил, что такая погода ассоциируется с Днем народного единства, демонстрируя почти двухмесячное отставание от климатической нормы.

Метеоролог добавил, что первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Ранее Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель, отметил он. Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.