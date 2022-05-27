Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт летнее тепло Вильфанд: летнее тепло придёт в Москву на следующей неделе

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящее воскресенье, 29 мая, погода в столичном регионе начнёт перестраиваться на летний режим. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, небольшие осадки сохранятся в субботу, а уже в воскресенье картина начнёт активно меняться.

В воскресенье и понедельник погода войдёт в летний режим. 28 мая ещё переменная облачность, но солнце будет, температура днём составит 17–19 градусов, в понедельник — 18–22 градуса, — сказал метеоролог.

Он также добавил, что во вторник и среду на следующей неделе — 31 мая и 1 июня — столбики термометров достигнут уже плюс 25 градусов.

Суть перестройки на летний режим, по словам Вильфанда, заключается в том, что ночью температура воздуха составляет выше 10 градусов тепла.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ряде регионов Центрального и Уральского федеральных округов, а также в Республике Татарстан ожидаются сильные дожди и ветер. Ненастье накроет регионы в пятницу, 27 мая.