В предстоящее воскресенье, 29 мая, погода в столичном регионе начнёт перестраиваться на летний режим. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, небольшие осадки сохранятся в субботу, а уже в воскресенье картина начнёт активно меняться.
В воскресенье и понедельник погода войдёт в летний режим. 28 мая ещё переменная облачность, но солнце будет, температура днём составит 17–19 градусов, в понедельник — 18–22 градуса, — сказал метеоролог.
Он также добавил, что во вторник и среду на следующей неделе — 31 мая и 1 июня — столбики термометров достигнут уже плюс 25 градусов.
Суть перестройки на летний режим, по словам Вильфанда, заключается в том, что ночью температура воздуха составляет выше 10 градусов тепла.
Ранее Вильфанд предупредил, что в ряде регионов Центрального и Уральского федеральных округов, а также в Республике Татарстан ожидаются сильные дожди и ветер. Ненастье накроет регионы в пятницу, 27 мая.