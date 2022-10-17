Вильфанд рассказал, когда в Москве выпадет первый снег Вильфанд: первые снежинки могут выпасть в Московском регионе уже 21 декабря

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Первые снежинки могут выпасть в Москве уже в следующую пятницу, 21 октября. Об этом предупредил жителей столичного региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом он добавил, что периодом установления постоянного снежного покрова в Москве и области является начало декабря. Слова синоптика приводит ТАСС.

Сейчас средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится на первые числа декабря. Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают, — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что в связи с глобальным потеплением за последние 70 лет произошли значительные перемены и если в середине XX века средней датой установления снежного покрова в Московском регионе была середина ноября, то в начале XXI века это происходит 28-30 ноября.

Однако первый мокрый снег может выпасть в столице уже в ближайшую пятницу, 21 октября. По словам Вильфанда, это будут «буквально отдельные снежинки» и «никакого принципиального значения это не имеет.

При этом руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что первый снег может выпасть в Москве уже в понедельник, 17 октября. Но если это еще под вопросом, то проливных дождей москвичам точно стоит ожидать, отметил он.

В то же время ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что приход осенних заморозков в Центральной России в этом году случится на несколько недель позже обычных сроков. Он отметил, что весь октябрь температура воздуха должна быть выше климатической нормы.