Вильфанд рассказал, когда Москву настигнет пик жары Синоптик Вильфанд: пик аномальной жары в Москве наступит 3 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик жары настигнет Москву 3 июля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru синоптик подчеркнул, что в среду и четверг ожидается до 35 градусов тепла. По его словам, это сильная и опасная жара, которая представляет вред для людей.

На этой неделе в Москве очень однородная погода. Завтра 32-34 градуса, самыми жаркими днями станут среда и четверг. Ожидается 33-35 градусов. Это супержаркая погода. Температура близка к рекордам, есть вероятность, что они будут побиты. Это сильная, аномальная жара, которая опасна и вредна для человека, — пояснил эксперт.

Вильфанд отметил, что в центральных областях России температура будет еще выше. Так, по его словам, в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях воздух может прогреться до 37 градусов. Тем временем, уточнил синоптик, в Санкт-Петербурге 1 июля последний день жаркой погоды. Он напомнил, что рекордное значение в 32 градуса было установлено 29 июня. Тем временем в Краснодарском крае ожидается такая же погода, как и в Москве.

В Краснодарском крае такая же погода как в Москве — 30-35 градусов, но для Краснодарского края это норма. Очень жарко в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. В Красноярском крае побит рекорд — 37 градусов. В Бурятии и Тыве очень тяжелая температура. Бьются рекорды, — заключил Вильфнд.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина ранее посоветовала при наступлении жары завтракать и обедать пораньше, а ужинать после захода солнца. По ее словам, питание летом должно быть сбалансированным и обогащенным различными витаминами и минералами.