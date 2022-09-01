Вильфанд призвал москвичей не ждать бабьего лета Вильфанд: москвичам не стоит ждать бабьего лета до 10 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам не следует ждать наступления бабьего лета как минимум до 10 сентября. После этой даты есть вероятность потепления. об этом заявил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Что такое бабье лето? Это период сухой и теплой погоды после затяжного ненастья, после холодной погоды, после дождей. <...> В первой декаде ждать не нужно, а после вероятность бабьего лета есть, — сказал синоптик.

Он также уточнил, что традиционно бабье лето в Москве завершается в сентябре, хотя иногда бывают исключения. Так, в 2019 и 2020 годах температура около плюс 17 градусов держалась в столице и в октябре. Однако это — крайне редкое явление.

Ранее ведущий специалист центра погоду «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на европейской территории России первого сентября может выпасть снег. Он также отметил, что в центральных регионах страны температура воздуха опустится до значений, типичных для октября.