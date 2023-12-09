Вильфанд призвал готовиться к скачку атмосферного давления Вильфанд заявил, что 11 декабря в Москве будет высокое атмосферное давление

В начале следующей недели, включая 11 и 12 декабря, в Москве и области установится высокое атмосферное давление, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, значения составят 965-967 мм ртутного столба. Вильфанд отметил, что это близко к рекорду.

В начале следующей недели в Москве будет держаться очень высокое атмосферное давление. Оно составит 965–967 миллиметров ртутного столба. Это действительно очень высокий показатель. Близко к рекорду, — отметил Роман Вильфанд.

Кроме того, по словам метеоролога, в субботу в Москве возобновится снегопад, осадки будут обильными, высота сугробов вырастет до рекордных показателей и составит 45 см. Вильфанд отметил, что скорость ветра в выходные составит от 7 до 11 м/с, а в понедельник вырастет до 15 м/с. По его словам, в этот день на город обрушится метель, но столбики термометров начнут постепенно подниматься. Так, к концу недели температура повысится до минус 4 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ноябре 2023 года атмосферное давление в Москве побило полувековой рекорд — впервые с 1973 года показатели барометров опустились до 713 мм ртутного столба. Рассказы врачей о том, для кого опасны такие погодные условия, как они сказываются на самочувствии и как их пережить максимально безопасно — в нашем материале.