Вильфанд предупредил москвичей о «нудных дождях» с понедельника Вильфанд: нудные дожди придут в Москву с понедельника

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В начале следующей недели в Москве ожидается дождливая погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил также, что будет относительно тепло — от 9 до 14 градусов со знаком плюс.

Золотая осень продлится до воскресенья. В начале следующей недели погода будет относительно теплая, от 9 до 14 градусов, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными, нудными, — сказал метеоролог.

Он добавил, что оставшиеся солнечные дни будут несколько более прохладными, чем в начале недели, но при этом сухими и солнечными. Вильфанд призвал наслаждаться этой погодой.

В пятницу и субботу прогнозируется температура около 10 градусов, а в воскресенье будет чуть теплее — 11–13 градусов, но погода станет более облачной, — сообщил он.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что за последние 50 лет в России дата образования устойчивого снежного покрова сдвинулась с середины ноября до первых чисел декабря. Он подчеркнул, что речь идет о средних показателях за последние несколько лет.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что приход осенних заморозков в Центральной России в этом году случится на несколько недель позже обычных сроков. Он отметил, что весь октябрь температура воздуха должна быть выше климатической нормы.