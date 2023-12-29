Вильфанд предупредил москвичей о необычных последних днях 2023 года Вильфанд: несколько дней до Нового года в Москве будут совершенно необычными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько дней до Нового года в Москве будут совершенно необычными, к вечеру 29 декабря температура поднимется до плюс двух градусов, однако 31 декабря похолодает до минус 8–10 градусов, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 30 декабря потеплеет до плюс четырех градусов.

Сегодня к вечеру температура повысится до +2 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица, налипание мокрого снега. 30 декабря теплая погода: ночью от нуля до двух градусов тепла, днем плюс 2–4 градуса с осадками в виде дождя и мокрого снега. 31 числа утром от нуля до двух градусов мороза, к вечеру начнет значительно подмораживать до 8–10 градусов ниже нуля, — сказал Вильфанд.

Он посоветовал москвичам быть очень осторожными в новогоднюю ночь. Вильфанд призвал жителей столицы смотреть себе под ноги из-за сильной гололедицы.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что оттепель, которая ожидается в Москве 29 и 30 декабря, сменится резким похолоданием. Он пояснил, что в канун Нового года в столицу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться зарядами снега и понижением температуры до восьми градусов.