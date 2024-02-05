Вильфанд предупредил москвичей о наступлении «январских морозов» на неделе Вильфанд: москвичей ожидает резкое похолодание с 7 февраля

Жителей и гостей Москвы ожидает наступление «январских морозов» с середины текущей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, понедельник отметится по-весеннему теплой погодой, а вторник станет переходным днем. В среду температура воздуха опустится до −7 градусов. К концу недели в российской столице похолодает до −11 градусов.

В понедельник можно сказать мартовская погода, во вторник будет такой переходный день, соответствующий теплой февральской погоде, и уже со среды погода сменится на январскую, — рассказал Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 5 февраля, в Москве ожидается от −1 до −3 градусов, в Московской области — от −1 до −6 градусов. Во вторник в российской столице ожидается похолодание. Показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от −2 до −4 градусов мороза в городе и от −1 до −6 градусов в Подмосковье. В среду столбики термометра опустятся до −7 градусов в Москве и до −9 градусов в области.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов ранее заявил, что погода в Северной столице начнет меняться с 5 февраля. По его словам, в городе начнется похолодание. Согласно прогнозам синоптиков центра «Фобос», в Петербурге ожидается понижение атмосферного давления, небольшой снег и сильный туман.