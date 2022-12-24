Вильфанд пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве ожидается не более 5 градусов мороза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей столицы ожидает достаточно теплая погода. По его словам, предварительно, температура составит от 0 до минус 5 градусов, сообщает ТАСС.

Росгидромет составил вероятностный прогноз на новогоднюю ночь. Температура ожидается от 0 до минус 5 градусов, небольшие осадки. То есть прогнозируется достаточно теплая ночь, — подчеркнул ученый.

Вильфанд уточнил, что прогноз на новогоднюю ночь неокончательный. При этом его вероятность он назвал очень высокой — 75–80%. Ученый уточнил, что при составлении прогноза использовались несколько погодных сценариев.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в новогоднюю ночь столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно. Он подчеркнул, что в праздники усилят меры безопасности. По словам Ликсутова, такой режим работы транспорта в ночь на 1 января для столицы является традиционным.