Вильфанд объяснил, почему Москву затопило Вильфанд: дренажная система в Москве не справилась с сильными осадками

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва во время дождей «поплыла», потому что дренажная система не справилась с количеством одновременно выпавших осадков, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, если бы эти осадки были «размазаны» и растянуты по времени, «то ничего страшного бы не произошло».

Когда выпадает больше 20 мм в час, в низинах начинается коллапс. Вода поднимается, дренажная система с таким количеством воды не справляется, по улицам начинают плавать автомобили. Москва действительно поплыла, — сказал Вильфанд.

В экстренных службах Москвы сообщили, что из-за ливня с грозой 18 июля были повалены 57 деревьев, повреждения получили 55 автомобилей. Информация о пострадавших из-за непогоды пока не поступала.

Представители пресс-службы Мосгорпарка ранее заявили о закрытии парков культуры и отдыха в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. В ведомстве выразили надежду на их скорое открытие. Также был закрыт Московский зоопарк. Аэропорты столицы работали в штатном режиме. Жителей Москвы призвали отнестись с пониманием к временным мерам.