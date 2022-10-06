Вильфанд назвал сроки прихода в Москву золотой осени Вильфанд: золотая осень в Москве продлится три дня

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что золотая осень придет в Москву в четверг, 6 октября. Она продлится лишь три дня, отметил он в беседе с РИА Новости.

Ученый уточнил, что до конца недели дожди идти не будут, а температура воздуха поднимется до 15 градусов.

Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца, — подчеркнул ученый.

Уже в понедельник, 10 октября, в Москве температура понизится до 10–12 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, заключил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что активный листопад в центре России начнется к середине октября, а месяц в целом ожидается более щедрым на периоды потепления, чем сентябрь — в сентябре температура была на 2–2,5 градуса ниже нормы, а в октябре она ожидается около нормы.