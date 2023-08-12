Вильфанд назвал день возвращения жары в Москву Вильфанд: жара начнет возвращаться в Москву со вторника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекращение осадков и потепление до 23–29 градусов ожидается в Москве со вторника, 15 августа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что пик жары настанет в четверг и пятницу, когда температура будет достигать 31 градуса тепла.

Начиная со вторника, прогнозируется повышение температуры. Вторник и среда будут очень комфортными днями — много солнца, переменная облачность, без осадков, плюс 23–29 градусов, — рассказал метеоролог.

В четверг и пятницу, 17 и 18 августа, температура в столице преодолеет 30-градусную отметку жары. Температурный фон в эти дни будет находиться в районе плюс 26–31 градуса.

При этом наступившие выходные окажутся весьма умеренными в плане погоды. Суббота, 12 августа, обещает быть довольно дождливой, в воскресенье и понедельник количество осадков уменьшится, но полностью дождь не прекратится. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от 22 до 25 градусов тепла, заявил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предрек тропическую жару в Москве на следующей неделе. По его словам, температура в столице поднимется до 33 градусов. Жаркую погоду принесет в город к четвергу, 17 августа, азорский антициклон.