Взорвавшийся газ едва не убил рабочего в центре Москвы Коммунальщик обгорел при взрыве баллона на Зубовском бульваре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудник коммунальных служб в Москве едва не погиб при взрыве газового баллона во время проведения работ на Зубовском бульваре. Мужчина госпитализирован с ожогами всего тела, а кадры с места событий опубликованы в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел 30 января. Как рассказали местные жители, сначала они услышали сильный хлопок. После, выглянув в окно, они увидели бегающего мужчину в горящей одежде, что и видно на предоставленных кадрах.

Известно, что причиной инцидента послужил кабель 10 тысяч вольт, который рабочий случайно задел во время работ.

Ранее сообщалось об инциденте в школе № 68 в Дзержинске Нижегородской области. Причиной ЧП стал взрыв электрического щитка в тот момент, когда повара включили бытовую технику в столовой.