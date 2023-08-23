Видео последствий падения БПЛА в Химках появилось в Сети SHOT показал последствия падения беспилотника в Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках, сообщает Телеграм-канал SHOT. По данным канала, поврежденной оказалась стена магазина.

Канал отмечает, что также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 мая в Химках.

Сбитый над Химками беспилотник был одним из трех украинских БПЛА, которые в ночь на 23 августа пытались атаковать Москву, сообщило ранее Минобороны РФ. По его данным, два беспилотника были сбиты — в Химкинском и Можайском районах Подмосковья, один в Москве подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити». В военном ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее о попадании беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити» в ночь на 23 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на место происшествия были отправлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже стало известно, что в строящемся здании повреждено остекление в районе 10–15 этажей. Заменить придется минимум пять оконных рам.