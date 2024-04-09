Вице-президент ЛУКОЙЛа умер, не дождавшись обвинений в даче взятки Умершего вице-президента ЛУКОЙЛа Робертуса подозревали в коррупции

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Виталий Робертус

Умерший в начале марта вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус проходил по делу о даче взятки, следует из данных на сайте судов общей юрисдикции города Москвы. Он был фигурантом дела вместе с главой управления компании по работе с таможней Алексеем Степановым.

Имя Робертуса указано в карточке дела. Решение суда о заключении под стражу в отношении Степанова вступило в силу 9 апреля.

Уголовное дело возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки Робертусом В. В., Степановым А. А. <...> сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России, — говорится в постановлении.

Виталий Робертус проработал в компании несколько десятков лет, за свою работу он не раз получал различные награды. Будущий топ-менеджер начал работать в крупнейшей российской нефтяной компании сразу после окончания института. Он пришел в ЛУКОЙЛ в качестве экономиста.

Ранее стало известно, что 53-летний Виталий Робертус умер в рабочем кабинете в офисе на Сретенском бульваре в Москве. Telegram-канал Baza сообщил, что незадолго до смерти Робертус просил у помощников таблетки от головы, он жаловался на плохое самочувствие. По информации канала, получив лекарства, топ-менеджер ушел в свой кабинет и не выходил оттуда несколько часов, на звонки он не отвечал. Канал также сообщил, что после сотрудники все-таки зашли в его кабинет, где и обнаружили мужчину без признаков жизни.