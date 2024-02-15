Вход в один из терминалов перекрыли в Шереметьево RT: вход в терминал C в Шереметьево ограничили по техническим причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шереметьево собралась большая очередь у терминала С, сообщает Telegram-канал Russia Today. В аэропорту уточнили, что ограничение потока было вызвано техническими причинами.

По данным канала, работал только один вход со стороны парковки. В настоящий момент проблема решена, все входы работают в штатном режиме.

В то же время Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщил, что вход в терминал перекрыли из-за угрозы минирования. По его сведениям, пассажиров попросили пользоваться другими терминалами.

Ранее вход на станцию метро «Пушкинская» перекрыли из-за пожара в «Известия холле» в Москве. Также известно, что из-за ЧП перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса на Большом Путинковском переулке.

Кроме того, ночью 14 февраля перекрывали движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. В 02:12 мск пресс-служба центра оперативной информации по объекту сообщила о временной приостановке движения. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Через полчаса после объявления движение автотранспорта было возобновлено.