Ветеринары спасли от опухоли детеныша орангутана из Московского зоопарка

Фото: t.me/Moscowzoo_official

Ветеринары из Сколково спасли детеныша орангутана, у которого месяц назад обнаружили опухоль на шее, передает ОТР. Животное уже вернули обратно в Московский зоопарк, где детеныш смог воссоединиться с матерью.

Как уточняет издание, для диагностики заболевания орангутану провели компьютерную томографию. У животного выявили хроническую пневмонию. Детенышу потребовалось длительное лечение, ему назначили курс антибиотиков.

Сотрудники МЧС России ранее спасли кошку, застрявшую в шахте жилого дома в Москве. О застрявшем животном сообщили местные жители. Спасатели прибыли на место вызова, но им не удалось сразу достать кошку, так как для проведения работ необходимо разрешение от управляющей компании. Затем кошку не получилось достать из-за возникших технических сложностей. Животное провело в шахте около недели.

До этого в Москве спасли кошку, упавшую с седьмого этажа многоквартирного дома в районе Соколиная Гора. Животное провалилось с балкона в зазор между подвалом и железным листом и просидело там сутки. В благодарственной записке спасателям говорится, что они смогли отодвинуть металлический лист, спасти кошку и вернуть все в исходное положение.