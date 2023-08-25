Ветеринар объяснил массовое нашествие енотов в Москве Ветеринар Шеляков: нашествие енотов в Москве связано с тем, что их бросили

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Огромное скопление енотов на улицах Москвы связано с тем, что их бросили хозяева, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, в последнее время у москвичей появилась мода заводить енотов, однако эти животные отличаются излишней активности, и они вполне могут «разобрать всю квартиру на части». Также он утверждает, что многие еноты оказались брошенными хозяевами контактных зоопарков.

У нас есть особая мода на этих животных, в Москве даже есть два Дома Енота, где проводятся экскурсии. По этой же причине сейчас очень много енотов остались брошены, часть их – из контактных зоопарков. Популярным был енот носуха, который обладает чрезвычайной гибкостью и силой лап. И если его завели дома смеха ради или подарили, то хозяев стоит готовиться к тому, что он разберет всю квартиру на части. К сожалению, большинство оказываются не готовыми к такому питомцу, и он остается на улице, — рассказал ветеринар.

Он подчеркнул, что в большинстве своем еноты обитают у городских свалок в поисках пропитания. По словам Шелякова, зверьки сильно кусаются, поэтому с ними стоит быть осторожными и держаться подальше, учитывая, что они еще могут заразить бешенством.

Как заявил ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, москвичи все чаще стали отдавать экзотических животных в Центр реабилитации диких экзотических животных, но енотов по-прежнему часто оставляют на улице. Также он отметил, что из-за недобросовестных хозяев столичные пруды заселяются красноухими черепахами.