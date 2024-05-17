Ветеранов «Вагнера» заметили на юго-западе Москвы с кувалдой Ветераны «Вагнера» с кувалдой в видеообращении поддержали спортсменов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» записали видеообращение в поддержку российских спортсменов на одной из улиц Москвы, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV». Они записали видео перед памятником генералу Михаилу Скобелеву на юго-западе столицы. Один из бойцов «Вагнера» держит в руках кувалду.

На видео запечатлена группа людей в масках, на их груди видны боевые награды. По словам бойцов, к ним обратились спортсмены с просьбой поддержать их на трибунах во время соревнований.

Ранее стало известно, что бывший боец ЧВК «Вагнер», получивший свободу благодаря участию в боевых действиях на Украине, убил муэдзина (служителя при мечети) из-за долгов. В колонии, откуда он завербовался на СВО, мужчина отбывал срок за покушение на убийство, убийство и поджог. Жертвой преступления в Вольске стал многодетный отец Ибрахим Исяняев.

В конце марта награжденный медалью «За отвагу» ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил свою 42-летнюю сожительницу: он нанес женщине 15 ударов ножом, после чего отрезал ей ухо. Мужчина был ранее дважды судим. Подозреваемый попал в ЧВК в 2022 году и после шести месяцев службы его амнистировали.

5 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что по результатам переговоров в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вместе со своим командиром Ратибором. По его словам, Минобороны РФ выделило необходимые вакансии.