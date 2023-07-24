Ветеран рассказал, кто заменит окна в пострадавшем от атаки дрона здании Ветеран Пешков рассказал, что районные власти Москвы заменят разбитые БПЛА стекла

Управы и префектуры районов Москвы, которые подверглись атакам дронов в ночь на 24 июля, помогут восстановить выбитые окна, рассказал NEWS.ru председатель совета ветеранов района Хамовники Николай Пешков. Он добавил, что районные власти уже начали поквартирный обход, чтобы собрать данные о разрушениях, а где-то уже чинят окна.

[Рядом с местом атаки беспилотника] находится помещение ветеранской организации № 9, и в этих домах живут наши ветераны. Управы и префектуры других районов оперативно прошли по квартирам, выявили разбитые стекла и уже меняют. Также меняются оперативно витрины [помещений] предпринимателей, — сказал Пешков.

Как добавил, атаки нанесли незначительный урон Москве. Ветеран предположил, что удары по столице были показательными или «хулиганскими», чтобы посеять страх. Пешков считает, что паника в Москве не начнется, так как городские власти поддерживают сплотившихся жителей.

Беспилотные летательные аппараты атаковали российскую столицу примерно в 4 часа утра. По данным Министерства обороны РФ, атака проводилась с использованием двух дронов, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Ответственной за произошедшее ведомство назвало Украину. Пострадавших в результате атаки нет.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.