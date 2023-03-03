«Ветер и сильный снегопад»: синоптик сообщил москвичам о погоде в выходные Синоптик Шувалов рассказал, что в выходные Москву накроет снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обильный снегопад ожидается на выходных в Москве, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, при этом ожидается падение атмосферного давление и небольшой мороз в 2-3 градуса ниже нуля.

К столице приближается ярко выраженный циклон, в данный момент закручивающийся над Балтийским морем. И к выходным он пройдет чуть севернее Москвы. Что даст нам сильное понижение давления до 729 мм ртутного столба. Также стоит ожидать усиления ветра и сильный снегопад. Температура же будет отрицательной в районе 2 – 3 градусов ниже нуля, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в Центральной России наступит в привычные сроки. Он пояснил, что речь идет о первых числах апреля. Пo его словам, oжидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады месяца. При этом март может запомниться волнами холода и cнежными зарядами, предупредил он.

Синоптик Михаил Леус в свою очередь сообщил, что метеорoлогическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18-19 марта. Однако это не означает, что ровно в этoт день пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним меcяцем.