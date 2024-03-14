Весна придет в Москву раньше положенных сроков Синоптик Тишковец: метеовесна начнется в Москве на неделю раньше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеовесна придет в Москву на неделю раньше положенных сроков, рассказал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже 14 марта в столице ожидается потепление. Температура превысит нулевую отметку и составит шесть градусов.

Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14 марта 2024 года в Москве на неделю раньше положенных сроков (21 марта) начинается метеовесна — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок, — сообщил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также заявил, что до конца рабочей недели в Москве ожидается роскошная и по-настоящему весенняя погода. По его словам, в столице будет солнечно и без осадков, а воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Синоптик при этом добавил, что в воскресенье, 17 марта, возможны небольшие изменения погоды. Их причиной будет отступающий на восток антициклона. В этот день, по его данным, прогнозируется облачность и небольшой дождь. При этом сохранится высокое давление, которое будет убывать очень медленно, но постепенно.