Весенняя гроза, летнее потепление: новости погоды в Москве 8–14 апреля

Наступившая неделя принесет в Москву не только потепление сродни летнему, но и первую весеннюю грозу, считают синоптики. Когда грянет гром, какие погодные аномалии принесла весна 2024 года и каким будет предстоящее лето?

Когда будет первая весенняя гроза в Москве

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова написала в своем Telegram-канале, что первую весеннюю грозу в Москве можно ожидать вечером 9 апреля. Она отметила, что апрельские грозы в средней полосе России случаются достаточно редко — раз в один-два года.

«Днем 9 апреля столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта с волной. К вечеру на холодном участке фронта сформируется кучево-дождевая облачность, велика вероятность грозовой деятельности. В Москве это будет первая гроза, которую мы раньше „любили в начале мая“. А теперь в результате потепления климата она готова прогреметь и в начале апреля», — прогнозирует Позднякова.

В своем канале синоптик привела карту, на которой отмечены районы, где могут сформироваться грозы. На территории Москвы и к югу от столицы вероятность гроз превышает 70%. Еще выше вероятность гроз в районе Калуги, Угры и Дорогобужа, а также к западу — над Витебском.

Какие погодные аномалии отмечены в России весной 2024 года

Апрель 2024 года в Москве начался с разрушительной природной аномалии. После двух аномально-теплых дней и солнечного утра в столице России начался сильный порывистый ветер. ветер с порывами до 25 м/с. Из-за непогоды в столице были закрыты все парки, городские службы переведены в режим повышенной готовности. От непогоды погибли два человека, еще 15 пострадали, а температура воздуха за несколько часов упала с 15 до 5 градусов.

Многие регионы России весной 2024 года столкнулись с рекордным паводком, который пришел на недели раньше обычного. В Оренбургской, Тюменской, Курганской областях были объявлены режимы ЧС. Причиной стали обильные талые воды, вызванные необычно теплой погодой. Как пишут региональные СМИ, паводок ожидается раньше обычного в Башкирии, Якутии, Кемеровской, Костромской, Рязанской, Свердловской областях. Половодье уже началось раньше положенного в Волгоградской и Кировской областях.

По словам миколога Михаила Вишневского, грибной сезон в Москве и Подмосковье в 2024 году стартовал на месяц раньше нормы. Причина тому — аномально ранняя и теплая весна.

«Это аномальный год. По статистике, такое раннее начало грибного сезона отмечается раз в десятилетие. Однако в последнее время теплая погода устанавливается все раньше и раньше, сказывается глобальное потепление. Я советую идти на тихую охоту все-таки в следующие выходные. Сейчас, пока грибы маленькие, нужно, чтобы они набрали массу», — заявил миколог.

Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

Какая будет погода 8–14 апреля в Москве

Накануне ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру 9 апреля в столице может пролиться дождь, который, однако, не изменит общей ситуации, хотя местами будут грозы, температура продолжит расти, даже ночью будет около +10 градусов. По его словам, в среду в Москве станет по-июньски тепло и солнечно.

«Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до +18... +23 градусов. Для конца первой декады апреля это аномально тепло, и, возможно, что будет побит рекорд дня 2008 года, когда метеорологи зафиксировали +21,1 градуса», — сообщил синоптик.

Прогноз погоды от Foreca дает более скромные оценки: после мощного вечернего дождя во вторник температура продолжит расти и к середине дня 10 апреля достигнет +19 градусов. Ночь на четверг окажется гораздо теплее — температура не упадет ниже +13.

Тишковец предупреждает, что «июньская сказка» в Москве продлится недолго: в четверг атмосфера будет дестабилизирована очередным холодным фронтом. В дневные часы будут скоротечные дожди, возможны грозы. В ночь на пятницу температура понизится до +3... +8 градусов, днем — +12... +17.

«В выходные в тылу циклона посвежеет, не обойдется без очаговых осадков. В сумерках — +5... +10, в светлое время — до +10... +15», — предупредил Тишковец.

Какая погода будет летом 2024 года

Летом 2024 года в России ожидаются периоды с аномальной жарой, рассказал NEWS.ru Татьяна Позднякова. Она предупредила, что никто не в состоянии предсказать, какие именно погодные катастрофы могут случиться.

«Я не могу сказать, как аномальная погода будет распределена внутри летних месяцев, но официальные прогнозы говорят, что аномалия действительно на летние месяцы будет положительной. Аномально жаркое лето — это когда аномалия среднемесячной температуры превышает 3–4 градуса, а когда это превышение составляет один градус или полтора градуса, что нас ждет летом, нужно воспринимать это просто как приятный подарок погоды», — считает Позднякова.

Европейские синоптики Марко Корошец и Андрей Флис на своем сайте Severe Weather Europe прогнозируют положительные погодные аномалии как на территории Евразии, так и в Северной Америке.

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