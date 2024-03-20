Весенние дожди и холод: погода в Москве и Питере в выходные 23--24 марта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Конец рабочей недели принесет дожди и легкое похолодание в Москву и Петербург. Какую погоду ждать в предстоящие выходные, придет ли весеннее тепло в столицы 23–24 марта?

Какой будет погода в Москве на неделе

Последние дни рабочей недели в Москве будут теплыми, считает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус: антициклон усилит прогрев, и погода будет ясной и сухой.

«Облаков в небе будет довольно много, однако их плотность невелика, и солнечные лучи, просвечивая сквозь них, смогут неплохо прогреть воздушные массы, ну а вероятность осадков устремится к нулю. <...> В четверг без осадков и +6–8 град. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Прогноз на сайте «Метеовести» отличается: в четверг, 21 марта, температура воздуха не поднимется выше +4 градусов. В пятницу, 22 марта, атмосферное давление начнет падать с уходом антициклона и области высокого давления.

Когда в Москве пройдут первые весенние дожди

В выходные 23–24 марта в столице пройдут первые весенние дожди, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он назвал весну «противоречивой».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Характер погоды изменится, и в выходные, во-первых, дожди, которых катастрофически не хватает в марте, в марте дефицит осадков просто невиданный, больше трех недель ни одной капли. <...> Во-вторых, если ночная температура подтянется к нулю градусов, то дневная температура, к сожалению, при облачной погоде и при осадках расти не будет, она стоит на том же — пять — семь градусов. Так что сказать, что весна победоносно шагает, нельзя, до конца недели то солнце, то дождь», — объявил синоптик.

Что будет с погодой в Санкт-Петербурге

По словам Леуса, в Петербурге антициклон сдает позиции. 20 марта город оказался на границе циклона, который идет с запада.

«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. <...> В четверг небольшие дожди и +6–8 градусов», — сообщил синоптик из «Фобоса».

Сайты «Метеовести» и Foreca прогнозируют более скромную температуру воздуха: +4 или +5 градусов в четверг и пятницу. Дожди начнутся в четверг, в пятницу усилятся, и в выходные, к воскресенью, 24 марта, достигнут максимальной силы. Температура при этом сохранится на прежнем уровне.

Когда придет тепло в Москву и Санкт-Петербург

По данным Foreca, следующая неделя в столице будет значительно более сухой и теплой. Температура воздуха в понедельник может достигнуть +8 градусов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В дальнейшем быстро потеплеет, и к субботе в Москву придет тепло до +10 градусов. Ожидается ясная солнечная погода.

В Петербурге после проливных дождей и прохождения циклона неделя с 25 марта начнется с заморозков, может даже пойти снег. Однако затем температура выровняется и к субботе начнет расти, несмотря на сырую погоду. В воскресенье, 31 марта, петербуржцы могут ожидать от +7 до +15 градусов тепла.

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