Вернувшийся в Россию шоумен Ревва рассказал, что спасет мир Ревва выкрикнул под конец выступления на «Песне года», что любовь спасет мир

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ревва

Певец и шоумен Александр Ревва вернулся в Россию и выступил на «Песне года» с сольным номером и общей песней, пишет MK.RU. По информации издания, он держался обособленно от других звезд, но не отказывал тем, кто просил о совместном снимке.

Любовь спасет этот мир, — выкрикнул Ревва со сцены.

По данным MK.RU, Ревва вернулся в Россию несколько месяцев назад. На гала-концерте «Песня года» его сопровождали жена и дочь.

После начала СВО на Украине Ревва почти перестал вести соцсети и не появлялся на публике, отмечает издание. MK.RU отмечает, что появились слухи, что он переехал в Испанию. В конце 2022 года юморист начал посещать светские мероприятия в Москве и выступал с концертами в России. В октябре 2023 года Ревву заметили на трибьют-концерте памяти Юрия Шатунова, отмечает газета.

Отец артиста Владимир Ревва ранее заявил, что сын отказывался ездить в родной Донецк из-за того, что ранее общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам отца, Ревва боялся, что в случае визита в Донецк его больше не пустят на Украину. Мать юмориста Любовь Рачеева утверждала, что ее сына связывает с Зеленским только общее прошлое в КВН.

Гала-концерт «Песня года» состоялся на арене «Мегаспорт» в Москве накануне. Ведущими фестиваля стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. На сцене помимо Реввы выступили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, SHAMAN, Лолита, Клава Кока, Ирина Аллегрова, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов и многие другие исполнители.