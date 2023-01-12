Автобус сбил восьмилетнюю девочку в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 8.00 утра в районе дома 30 по Севастопольскому проспекту водитель автобуса совершил наезд на восьмилетнюю девочку, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы. Ребенок получил травмы и был передан медикам для оказания помощи.

По предварительным данным, сегодня около 8.00 утра в районе дома 30 по Севастопольскому проспекту водитель автобуса совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, — сказано в сообщении.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, восьмилетняя девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ранее в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей. По словам очевидцев, человек за рулем каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он повредил шесть машин, включая арендованную — у автомобилей разбиты фары и бамперы.

До этого на 10-м километре внешней стороны МКАД пассажирский автобус скатился в кювет. В результате происшествия пострадала одна женщина, ее доставили в больницу с ушибами и ссадинами.