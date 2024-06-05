Вечер в московском стриптиз-клубе закончился стрельбой В Москве посетитель стриптиз-клуба выстрелил в живот мужчине и сбежал

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Посетитель московского стриптиз-клуба выстрелил из травматического пистолета мужчине в живот и скрылся на автомобиле BMW, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел в заведении на Пятницком шоссе ночью 5 июня.

Злоумышленник достал травматический пистолет и произвел выстрел в 27-летнего посетителя стриптиз-клуба. Потерпевшего госпитализировали, стрелявшего разыскивают.

Один из посетителей выстрелил в живот другому из травматического пистолета и скрылся на BMW, — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что вечеринка в стриптиз-клубе на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге закончилась приездом правоохранителей. Около двух часов ночи соседи пожаловались на громкую музыку и вызвали полицию. При проверке документов один из гостей попытался оказать сопротивление. Он размахивал руками, непристойно выражался и пытался продолжить веселье. Охлаждать свой пыл мужчина отправился в отделение.

До этого подросток из Уфы получил штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) после дня рождения подруги. На нем 16-летний парень с накрашенными губами устроил стриптиз. Сам подросток в соцсетях заверил, что не гей, танец был частью игры, а макияж — для «поднятия статистики».