Вдова и дети Юрия Шатунова пришли на открытие его памятника с охраной

6 сентября, в день 50-летия солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту, передает корреспондент NEWS.ru с места. Церемонию посетили в том числе вдова исполнителя и его дети, они находятся под присмотром охраны. По оценке журналиста, на мероприятии присутствуют несколько сотен человек.

Юра научил нас всех любить жизнь через свои песни. Сегодняшний день я расцениваю как праздник. Потому что сегодня день его рождения . Он многое успел, оставил много прекрасных песен и подарил жизнь двоим замечательным детям. Он очень скептически относился при жизни к любым своим изображениям, но думается что памятник ему бы понравился, — сказал режиссер Александр Игудин, который долгое время сотрудничал с Шатуновым.

Помимо родных и близких музыканта, на церемонию открытия памятника пришли и поклонники его творчества. Один из них обратил внимание, что на мероприятии нет ни одного крупного артиста. Он считает, что это связано с завистью.

Наверное не любят, завидуют , что у Юрочки такая народная любовь как ни у кого, — высказал мнение поклонник Шатунова.

Шатунов умер 23 июня 2022 года. Певцу было 48 лет. Причиной смерти музыканта стал обширный инфаркт.

Ранее группа поклонников Юрия Шатунова обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой оказать содействие идее назвать именем артиста сквер в центре Москвы. Фанаты объяснили, что жители и гости города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры.