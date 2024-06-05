Вдова Гайдая высказалась о своей «госпитализации» Нина Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации

Заслуженная артистка России, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова опровергла сообщения о своей госпитализации, сообщает РИА Новости. 93-летняя актриса рассказала агентству, что у нее все хорошо.

Все в порядке, — приводит источник слова собеседницы.

О госпитализации Гребешковой ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, это произошло еще 3 июня, после того, как она пожаловалась врачам на боли в животе. Канал также утверждает, что за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком. В публикации канала говорится, что после обследования ей назначили операцию и на несколько дней оставили в медучреждении.

3 июня сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Ицкова. Это произошло на гастролях петербургского Театра на Васильевском в Омске. Он должен был исполнить роль в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 31 мая.