«ВЧК-ОГПУ» показал кадры повреждений «Москва-Сити» изнутри после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал кадры изнутри одной из башен «Москва-Сити», пострадавших после падения украинского беспилотника. На фото видны осколки стекол, поврежденная мебель и опрокинутые кадки с растениями. Минобороны не комментировало данную информацию.

Авторы публикации утверждают, что на снимках запечатлены кабинеты Минцифры. Официального подтверждения этой информации нет.

Минобороны России сообщило о попытке украинских беспилотников атаковать Москву утром 30 июля. По данным ведомства, было задействовано три беспилотных летательных аппарата. Один дрон был сбит средствами ПВО над Одинцовским районом Московской области, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти беспилотные аппараты, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Первый из них упал на башню IQ-квартала в 03:20, а в 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2». В результате ЧП пострадал один человек.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили об атаке.