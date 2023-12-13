Важный этап: малышка панда в Московском зоопарке впервые встала на все лапы

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Детеныш панды, рожденный в Московском зоопарке, делает новые успехи: медвежонок уже научился стоять на четырех лапах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его родители — панды Жуи и Диндин. У малышки уже появились молочные зубы — два нижних клыка, а еще она научилась ползать. Сейчас маленькая панда весит около шести килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.

Тем временем москвичи выбирают имя детенышу панды. Всего предложено 10 вариантов: русские Катюша, Маша и более традиционные для этого зверя китайские — Цзин Дин, Чжен Чжу и другие. Пока в голосовании лидирует имя Катюша, за него проголосовали 26 процентов москвичей. На втором и третьем местах соответственно — варианты Мо Мо и Маша.

Как живет и развивается первый детеныш панды, рожденный в России, — в галерее NEWS.ru.