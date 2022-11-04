«Ваш латте, мсье Тим»: Московский зоопарк показал манула Тимофея с пакетом Московский зоопарк показал игры манула Тимофея с пакетом

Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский зоопарк опубликовал забавное видео с манулом Тимофеем, где он играет с пакетом. На кадрах кот мчится к принесенному в вольер бумажному пакету, обнюхивает и пытается достать спрятанное внутри лакомство.

Когда принесли долгожданный пакет — особенно если он напоминает что-то очень аппетитное из французской кофейни. Ваш латте и мясной маффин, мсье Тим, — гласит подпись к видеоролику.

Манул Тимофеюшка, как его ласково называют пользователи соцсетей, не только главный символ Московского зоопарка. Он еще и звезда соцсетей. За приключениями, повадками и жизнью обаятельного питомца наблюдает тысячи любителей природы.

Ухаживает за котом кипер отдела млекопитающих Московского зоопарка Денис Кочатов, который регулярно приносит подопечному «игрушки» в виде коробочек и лакомства. Однако, в силу природы, Тимофеюшка так и не признает его своим другом, но с любопытством ждет его появления.

Ранее в Сети появились первые кадры играющих детенышей манула из Новосибирского зоопарка. Пользователи не только с удовольствием смотрят, но и активно комментируют видео, ласково называя маму котят «сама нежность».