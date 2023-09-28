Вандал сломал скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате и попал на видео

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В Москве дебошир забрался на скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате и сломал ее, пишет РЕН ТВ. Часть конструкции не выдержала и отломилась, в результате вандал упал в фонтан с высоты нескольких метров. Инцидент, произошедший ночью 23 сентября, попал на видео с камер наблюдения.

На кадрах, снятых в третьем часу ночи, видно мужчину в костюме и темных очках, который запрыгивает на фонтан, карабкается по нему вверх, после чего резко падает с высоты в воду.

За всем происходящим наблюдали приятели злоумышленника, вместе с которыми он поспешил скрыться с места. Судя по видео, он смог подняться на ноги без посторонней помощи.

Это уже второй за месяц случай поломки фонтана-памятника принцессе Турандот из-за действий вандалов. Так, вечером 9 сентября на скульптуру забрался другой мужчина, который попытался встать на голову статуи, но не удержался и рухнул вниз, в результате часть статуи оказалась отколота. СМИ писали, что после падения в фонтан дебошира госпитализировали с переломами.

Ранее в московском метро 18-летний парень разбил створки турникета на станции «Щукинская» и попал на видео. На кадрах видно, как после этого юноша поспешил на платформу, прикрывая лицо жилеткой.