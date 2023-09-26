Вандал разбил створки метро в Москве и попытался уйти от Большого Брата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

18-летний вандал разбил створки турникета в московском метро, после чего, прикрывая жилеткой лицо, сбежал, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Камеры все равно запечатлели злоумышленника, спустя несколько часов его поймали.

Это произошло на станции метро «Щукинская». На кадрах видно, как парень подходит к турникетам, разбивает ногой створку, после чего в спешке удаляется с места правонарушения. Злоумышленник пытался закрыть лицо жилеткой, однако камера запечатлела его еще до содеянного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

В августе в Москве привлекли к ответственности 41-летнего мужчину, разбившего турникет на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», ранее также успевшего сломать створки и на станции «Комсомольская». Кроме того, как установили в прокуратуре, в этом году злостный крушитель турникетов в подземке также был осужден за угрозы убийством в отношении собственной матери.

Ранее в центре Москвы нетрезвый мужчина в автобусе приставал к пассажирам и распылил в салоне перцовый газ, после чего пытался оказать сопротивление росгвардейцам при задержании. Допрос дебошира показали на видео.