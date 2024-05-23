Панда Катюша лениво позавтракала на зависть россиянам и попала на видео Панда Катюша начала утро с ленивого завтрака бамбуковой веткой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша из Московского зоопарка начала свое утро с завтрака в виде бамбуковой веточки, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. Она отметила, что малышка наслаждалась едой, так как ей не нужно куда-то спешить.

Прекрасное доброе утро Катюши. Не нужно никуда спешить, можно просто наслаждаться бамбуковой веточкой, — написала Акулова.

На опубликованных кадрах Катюша грызет ветку, лежа на трех бревнах. Панда выбрала не самую удобную поверхность, однако это не помешало ей насладиться завтраком. За весь прием пищи Катюша даже не встала с бревен.

Ранее Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей, которая плещется в бассейне под присмотром мамы Диндин. На кадрах видно, как медвежонок наслаждается чистой водой и пытается играть с родительницей.

До этого панда получила съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовала его на вкус. Акулова опубликовала видео, в котором животное после вручения презента отвернулось от камеры, помахивая лапкой. На других кадрах Катюша демонстрирует ловкость. На ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву, сама развернулась на нем и смогла слезть без посторонней помощи.