«В жопу засуну»: злой клиент тира напал на сотрудника и напугал детей Мужчина кидался оружием у тира в Раменском на глазах у детей

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В подмосковном Раменском в местном парке мужчина устроил скандал около тира, сообщает MK.RU. На опубликованном видео с места происшествия видно, что посетитель хамит сотруднику, который объясняет ему правила игры в тире, а после хватается за ружье и начинает угрожать.

Я тебе в жопу засуну, — стал угрожать мужчина сотруднику тира, схватившись за ружье.

Рядом с мужчиной были женщины с детьми, которые тут же ретировались подальше от агрессора. Сотрудник тира сразу вызвал на место охрану. Он начал опускать ставни павильона и закрывать дверь входа. Недовольный клиент при этом самостоятельно поднял ставни, сломав механизм.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что в городском парке дебоширил 35-летний житель города Жуковского. Инцидент произошел 8 июля. Правоохранители уже опросили его, и в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении дела.

По предварительной информации, между работником развлекательного стрелкового сооружения и посетителем произошла ссора, в ходе которой последний повредил имущество тира. Полицейские установили и опросили правонарушителя. Им оказался житель города Жуковского 1989 года рождения, — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Курске агрессивный отец поджег ягодицы своему восьмилетнему сыну из-за того, что он не слушался. В результате огонь перекинулся на годовалую дочь, дети получили сильные ожоги и были госпитализированы. 38-летний отец находился один дома с детьми. Он облил сына спиртом и поджег его ягодицы, после чего нечаянно облил спиртом и дочь. Мать пострадавших вызвала скорую помощь и полицию. Дети были госпитализированы с ожогами первой и второй степени.