На юге Москвы взорвалась квартира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом доме на улице Донбасская 6 в Москве произошел пожар, сообщили NEWS.ru в главном управлении МЧС России. По данным РЕН ТВ в квартире произошел взрыв. Возгорание случилось в квартире на 9-ом этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из горящей квартиры спасено 2 человека, один из них ребенок. Сведений о пострадавших не поступало. В МЧС добавили, что в 17:03 пожар был ликвидирован.

27 февраля в 16:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: ЮАО, ул. Донбасская, д. 6. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание на 9 этаже жилого здания. Из горящей квартиры спасено 2 человека, один из них ребенок, — сообщили в ведомстве.

25 февраля в центре Москвы загорелось общежитие Государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) в Гороховском переулке, 4. Пожар возник на 16-м этаже. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 52 человека. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

21 февраля пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания на улице Международной в Москве. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы. Изначально сообщалось о шести погибших, однако позже стало известно о семи жертвах, двое из которых — дети.