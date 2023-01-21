В Зеленограде загорелась новостройка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном Зеленограде загорелся многоэтажный жилой дом, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник и очевидцев. Аварийным службам удалось спасти одного из жителей новостройки, ему оказывается помощь. О других пострадавших не сообщается.

По данным источника РЕН ТВ, в доме загорелось битумное покрытие. На месте работают пожарные и спасатели.

Накануне в Абакане загорелся многоэтажный жилой дом. По данным экстренных служб, удалось спасти 87 человек. Пострадал один пожарный. Из дома были эвакуированы 137 человек. Площадь пожара составила 24 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.

Утром 10 января в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.