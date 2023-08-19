В Зеленограде вблизи кладбища нашли тело без головы и ног

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обезображенное тело было обнаружено в Зеленограде утром в субботу, 19 августа, сообщает MK.RU. По информации издания, труп был обезглавлен. Также у него отрезали ноги.

Тело нашли в канализационном коллекторе вблизи кладбища в восточной части города. Личность погибшего пока не установлена. Также не уточняется причина смерти. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

Как сообщалось ранее, жителю города Карасук Новосибирской области вынесли приговор за убийство, совершенное девять лет назад. По данным следствия, в 2021 году осужденный предложил подвезти мужчину в одно из близлежащих сел. Во время поездки он подмешал ему в алкоголь лекарственные препараты, в результате чего тот потерял сознание, а позднее скончался. Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Кроме того, в Краснодарском крае камнями забили до смерти двоих мужчин. Инцидент произошел 5 августа в селе Дедеркой Туапсинского района. Мужчины погибли в драке с четырьмя местными жителями. Один из убитых служил в ЧВК «Вагнер». Причастные к преступлению, возраст которых составляет от 19 до 36 лет, задержаны. Следствие настаивает на заключении их под стражу.