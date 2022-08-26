SHOT: очевидцы сообщили о звуках стрельбы в СИЗО № 12 в Зеленограде УФСИН: в СИЗО-12 Зеленограда проводятся учения отдела спецназначения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидцы сообщили, что на территории СИЗО № 12 в Зеленограде слышны звуки стрельбы и взрывы, передает Telegram-канал SHOT. В пресс-службе УФСИН заявили ТАСС, что на территории изолятора проводятся учения отдела специального назначения.

На территории СИЗО-12 Зеленограда проводятся плановые тактико-строевые занятия отдела специального назначения, — отметили в пресс-службе УФСИН.

Ранее стало известно, что 21 августа при проведении режимных мероприятий в СИЗО-1 в Кемерово восемь заключенных следственного изолятора взяли в заложники троих сотрудников учреждения. Арестанты потребовали вызвать на место представителей прокуратуры, руководителей ФСИН, а также дать им сотовые телефоны. Заключенные были вооружены деревянными палками и металлическим уголком.

На место прибыло руководство регионального главка ФСИН, вступившее в переговоры с заключенными. Заложники в скором времени были освобождены, в результате происшествия никто не пострадал.