В здании Москомспорта появились указатели убежищ

Фото: АГН «Москва»

Защитное сооружение гражданской обороны в случае возникновения ЧП

На фасаде спортивного центра «Экстрим» Москомспорта на Госпитальном Валу появились таблички с указателями убежища, они направляют в подвальное помещение, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам сотрудников спортивного учреждения, таблички появились совсем недавно, разместить их потребовало руководство спортивного центра.

25 октября в Ленинградской области специальная комиссия и представители СМИ проверяли бомбоубежища. Журналистам впервые показали готовность заглубленных помещений, располагающихся в зоне жилой застройки в Новом Сертолово.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» написал о том, что москвичи, проживающие у станций метро «Аэропорт» и «Динамо», рассказали, как с 25 октября в домах на севере города оборудуют подвалы домов под защитные сооружения. Отмечается, что для этого используются матрасы и раскладушки.

В октябре в Екатеринбурге на аукционе выставили на продажу бывшее бомбоубежище площадью 154 кв. м, построенное во времена СССР. В бункере проведены все необходимые коммуникации, однако подземное помещение требует ремонта. Кадастровая стоимость объекта составляет 4,6 млн рублей, однако на торгах он появился с минимальной стоимостью 1,13 млн рублей.