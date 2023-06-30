Рядом с Шереметьево найден спрятанный БПЛА за полмиллиона рублей

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В заброшенном коллекторе, расположенном в паре километров от аэропорта Шереметьево, найден спрятанный беспилотник, сообщает Telegram-канал SHOT. Его случайно обнаружил работавший в поле тракторист. Такая модель устройства стоит от 0,5 до 1 млн рублей.

По данным канала, дрон обнаружили неподалеку от Ленинградского шоссе, у Зеленограда. Аппарат был оборудован двумя камерами: визуальной и тепловизионной, боезаряда в БПЛА не было.

Приехавшие на место полицейские выяснили, что находкой является квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual, стоимость которого начинается от 500 тысяч рублей и доходит до миллиона рублей. Информации о том, кто и для чего спрятал его в коллекторе, нет.

Ранее российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.

По сведениям журналистов, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части.