В Южном Бутово полыхает двухэтажный дом В Южном Бутово после хлопков загорелся двухэтажный дом

В московском районе Южное Бутово в 1-м Богучарском переулке вечером 10 апреля случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Очевидец рассказал NEWS.ru, что перед возгоранием были слышны хлопки, похожие на взрывы.

Были слышны хлопки, похожие на взрывы, потом начался пожар. Все очень напуганы, — отметила собеседница.

По информации Telegram-канала SHOT, горит двухэтажный частный дом. Отмечается, что в помещении взрываются газовые баллоны. По предварительным данным, огонь уже перекинулся на соседний гараж. Общая площадь построек составляет 250 квадратных метров. На кадрах, предоставленных очевидцами, можно увидеть огонь, охвативший весь дом, и клубы дыма.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожарные работают на месте ЧП. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее во время пожара в компании «Хома» при заводе «Пластик» в Дзержинске пострадала женщина. Возгорание произошло на территории цеха по производству клея, пламя охватило 400 квадратных метров. Всего в результате ЧП с завода эвакуировали более 100 человек. К тушению пожара при производстве привлекали сотрудников МЧС из других подразделений.