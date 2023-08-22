В Москве девушке прыгнули на голову в бассейне «112»: в московском Южном Бутове девушке прыгнули на голову в бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском Южном Бутове девушке прыгнули на голову в бассейне, сообщает Telegram-канал «112». Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали растяжение мышц шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей голове. Врачи наложили ей специальный ортопедический воротник.

Канал отмечает, что на пострадавшую в бассейне случайно прыгнула девочка-подросток. Ее родители смогли найти компромисс с девушкой в досудебном порядке.

Ранее трех детей доставили в больницу с базы отдыха в Тюменской области. Они пребывали на базе отдыха вместе со взрослыми. Позднее несовершеннолетние почувствовали себя плохо после купания в бассейне. Приехавшие на место происшествия медики осмотрели 13 несовершеннолетних. Трех детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализировали. По факту произошедшего Тюменским МСО СУ СК России по Тюменской области была организована проверка. Прокурор области Владислав Московских поручил установить причины и обстоятельства инцидента.

До этого стало известно, что десять юных спортсменов из Москвы госпитализировали в городскую больницу в Сочи после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора». Всего в оздоровительном учреждении находилось 14 детей и семь сопровождающих тренеров из столицы. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, данные о случившемся направлены в прокуратуру Краснодарского края.