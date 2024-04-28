В Ясенево лиса украла кошку и попала на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В московском районе Ясенево лиса схватила кошку на глазах очевидцев, видео события опубликовал Telegram-канал «Мослента». Захватив жертву, хищник утащил ее в лес.

На кадрах можно увидеть, как лиса держит в пасти кошку и двигается в направлении лесного массива. В какой-то момент она останавливается на проезжей части, перехватывает кошку и затем убегает.

Также сообщалось, что сотрудники МЧС извлекли кошку из вентиляционной шахты в Подмосковье. Питомец проник в излюбленное место всех кошек, но не смог выбраться обратно. Соседи услышали печальное мяуканье животного и позвонили в 112 за помощью.

Ранее в поселке Европа Одинцовского округа Московской области заметили дикую лисицу, которая оказалась в сложном положении из-за капкана на лапе. Животное с облезлой шерстью и худощавым телом бродит по улицам поселка и ищет еду. Местные жители захотели помочь хищнику. Они попытались вызвать специалиста по отлову животных, однако поймать лису пока не удалось.

До этого в подмосковном Можайске местные жители заметили рысь, которая поймала лису. Очевидцам удалось заснять охоту на видео. На представленных кадрах можно увидеть, как рысь крепко схватила лису зубами. При этом жертва хищника практически не предпринимала попыток освободиться, хотя отчаянно била хвостом. В какой-то момент рысь заметила людей и отошла дальше к деревьям.