В Yamaha Music подтвердили смерть гендиректора в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В российском отделении компании Yamaha Music подтвердили NEWS.ru факт смерти генерального директора и члена попечительского совета Московской консерватории Аоки Дзюна. Ранее сообщалось, что тело японца обнаружили в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте.

Мы подтверждаем кончину нашего генерального директора Дзюна Аоки. Причина его смерти в настоящее время устанавливается. Компания продолжает работать в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что 55-летний Аоки Дзюн несколько дней не выходил на связь, после чего его знакомые обратились в полицию. Авторы канала утверждают, что тело японского бизнесмена нашли днем 2 апреля, предварительно, он умер из-за острой сердечной недостаточности.

До этого в Москве скончался бывший президент Союза архитекторов РФ народный архитектор России Юрий Гнедовский. Тело проектировщика нашли в его квартире в Хлебном переулке. Эксперты осмотрели место происшествия и не обнаружили признаков насильственной смерти.

Гнедовскому было 93 года, он работал на должности президента Союза архитекторов с 1993 года. Он также был первым президентом Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ. Одной из его главных работ считается здание театра на Таганке.