В военкоматах Москвы пообещали не привлекать призывников к спецоперации

Фото: МО РФ

Призывники и отслужившие в армии не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. По его словам, которые приводит MK.RU, военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены к местам проживания.

Хочу подчеркнуть, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — заявил Локтев.

Ранее Локтев уточнил, что мобилизационные мероприятия в Москве планируется завершить в установленные сроки, однако не назвал их, заявив, что доступ к этим данным ограничен. Он добавил, что жалобы мобилизованных по ошибке рассматриваются незамедлительно по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток.