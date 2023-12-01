В визовом центре КНР в Москве изменили правила подачи документов Визовый центр Китая в Москве отменил предварительную запись на подачу документов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Визовый центр Китая в Москве с 11 декабря будет принимать документы у туристов без предварительной записи, сообщается на сайте организации. По новым правилам, гражданам РФ будет необходимо заполнить анкету онлайн, распечатать ее и взять с собой на прием.

Необходимости назначать дату для подачи документов онлайн больше нет, — говорится в сообщении.

Китайский визовый центр в Москве начал работу 7 августа этого года. Его здание находится по адресу: улица Василисы Кожиной, дом 1. Центр будет принимать документы по будням с 9.00 до 15.00. Услуги по предоставлению виз платные. В то же время посольство Китая в Москве сообщило, что граждане России могут также обращаться за визами с обычными паспортами в генконсульства КНР в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что средняя цена путевки в Китай после возобновления безвизовых групповых поездок составляет 70–80 тысяч рублей на человека за неделю отдыха. По ее словам, эта цифра усредненная, реальная стоимость может сильно отличаться в зависимости от разных факторов, включая дальность перелета. К примеру, поездки в Китай из Владивостока будут заметно дешевле, чем из Москвы.